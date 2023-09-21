В России вводят временные ограничения на экспорт бензина и дизеля
Временные ограничения на экспорт бензина и дизтоплива вводят в России для стабилизации внутреннего рынка, сообщают РИА Новости со ссылкой на кабинет министров.
Отмечается, что биржевые цены на топливо с лета многократно обновляли рекорды, эксперты связывали рост цен в том числе с «серым» экспортом.
Ограничение экспорта бензина и дизеля из России поможет насытить рынок, что позволит снизить цены для потребителей.
Организован также ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.
Напомним, ранее в России снизились цены на бензин и дизель.