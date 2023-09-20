В России снизилась цена на бензин и дизель

В России снизилась цена на бензин и дизель. Об этом пишет LIFE со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Отмечается, что стоимость топлива АИ-92 снизилась на 3,98% и составила 65 651 тысяч рублей за тонну, АИ-95 подешевел сразу на 5,06% и обойдётся в 69 272 тысяч рублей за тонну.

Цена дизеля упала на 2,12% и достигла отметки в 74 447 тысяч рублей.

Напомним, ранее корреспондент РЗН. Инфо на протяжении недели отслеживал цены на четырех заправках и поговорил с рязанцами по поводу повышения цен.