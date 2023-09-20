В Госдуме поддержали идею о совместных учениях с КНДР
Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов поддержал идею о проведении совместных учений с КНДР. Об этом пишет РИА Новости.
Картаполов отметил, что Россия давно проводит с Китаем военно-морские и сухопутные учения, добавив, что если присоединится еще и Северная Корея — «будет только лучше».
«Во всяком случае, для безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в любом случае положительно скажется», — сказал Картаполов.
Он отметил, что перед проведением таких учений должна быть проведена «определенная работа».
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что учения НАТО в 2024 году расценивают как приготовление военных действий против России.