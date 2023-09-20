Грушко назвал провокацией учения НАТО в 2024 году

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что учения НАТО в 2024 году будут являться приготовлением военных действий против России. Об этом пишет ТАСС .

Грушко назвал учения провокационными, несущими «явно агрессивный характер».

«Это демонстрация силы, попытка военно-политического давления на Россию и сценарий сформулирован таким образом, что не оставляет сомнений в том, что это часть приготовлений к военному столкновению с Россией», — сказал Грушко.

Дипломат добавил, что с военной точки зрения учения ничего не дадут. Однако, по его мнению, это еще раз говорит о том, что необходимо применять всевозможные меры по защите российских западных рубежей.