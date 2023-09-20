Экс-аналитик ЦРУ призвал власти США прислушаться к словам Путина о разработке нового оружия

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что власти США должны прислушаться к словам президента России Владимира Путина о разработке нового вида оружия. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на интервью YouTube-канала Judging Freedom.

Джонсон призвал Вашингтон серьезно отнестись к заявлению лидера России

«Пять лет назад они сказали, что обладают гиперзвуковыми ракетами, но мы тогда рассмеялись. Сейчас уже не до смеха», — сказал экс-аналитик ЦРУ.

Также Джонсон отметил, что военное руководство Америки было в шоке, когда Россия применила гиперзвуковое оружие в ходе СВО.

Ранее Путин сообщил, что в России разрабатывают оружие с новыми физическими принципами.