Экс-аналитик ЦРУ призвал власти США прислушаться к словам Путина о разработке нового оружия
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что власти США должны прислушаться к словам президента России Владимира Путина о разработке нового вида оружия. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на интервью YouTube-канала Judging Freedom.
Джонсон призвал Вашингтон серьезно отнестись к заявлению лидера России
«Пять лет назад они сказали, что обладают гиперзвуковыми ракетами, но мы тогда рассмеялись. Сейчас уже не до смеха», — сказал экс-аналитик ЦРУ.
Также Джонсон отметил, что военное руководство Америки было в шоке, когда Россия применила гиперзвуковое оружие в ходе СВО.
Ранее Путин сообщил, что в России разрабатывают оружие с новыми физическими принципами.