Путин объявил о разработке оружия с новыми физическими принципами

В России разрабатывают оружие, действие которого основано на физических принципах, ранее не использовавшихся в оборонной сфере. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на Восточном экономическом форуме, пишет РЕН ТВ .

Президент отметил, что в будущем именно такой тип оружия будет обеспечивать безопасность.

«Оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим», — объявил Путин.