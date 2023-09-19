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Захарова: Россия призвала Армению и Азербайджан «остановить кровопролитие в Карабахе»

Россия призвала Армению и Азербайджан «остановить кровопролитие в Карабахе». Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, Россия глубоко встревожена эскалацией конфликта на территории. Несмотря на обострение, российские миротворцы продолжают выполнять свои функции.

Также, по словам Захаровой, Россия не удовлетворена заявлением Армении, что антироссийские шаги никак не затрагивают двусторонние отношения. Однако Москва подтверждает приверженность сотрудничеству двух стран.

Напомним, во вторник, 19 сентября, Азербайджан начал военные действия в Карабахе.