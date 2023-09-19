Азербайджан начал военные действия в Карабахе

Азербайджан начал военные действия в Карабахе. Об этом сообщило РИА Новости .

Минобороны страны назвало это «антитеррористическими мероприятиями» местного характера.

Государство обвинило Армению в обстрелах, минировании территорий, инженерном усовершенствовании боевых позиций. Это назвали причиной проведения операции. В рамках боевых действий «"выводятся из строя передовые и глубокие позиции и долговременные огневые точки, а также боевые машины и военные объекты Вооруженных сил Армении», — сообщает ведомство.

О начале операции Азербайджан предупредил командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.