Путин: в России активно наращивается производство вооружения для СВО

Глава государства Владимир Путин во время поздравления работников ОПК с Днем оружейника отметил высокое оснащение армии и флота. Об этом пишет РЕН ТВ.

Президент заявил, что оборонно-промышленный комплекс создает современную и уникальную технику, наращивает производство, «чтобы как можно лучше обеспечить части и соединения, участвующие в специальной военной операции».

Он подчеркнул, что предприятиям удалось сохранить стабильный темп работы, а по нескольким направлениям даже увеличить выпуск. Например, производство бронетехники в России увеличилось вдвое по сравнению с 2022 годом, а особо востребованных средств поражения — втрое.

Ранее Путин объявил о разработке оружия с новыми физическими принципами.