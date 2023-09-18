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Зеленский исключил завершение конфликта с Россией путем передачи земель

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт между его страной и Россией не закончится путем передачи части территорий противнику. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на СBS.

Лидер Украины отметил, что контрнаступление не закончится с окончания «благоприятной погоды».

«Нам нужно двигаться вперед. Забудьте о погоде и тому подобном», — сказал он.

В декабре 2022 года Зеленский заявлял, что конфликт между Россией и Украиной закончится только после отвода российских войск к границам 1991 года.