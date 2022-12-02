Больницы Рязанской области получили 15 новых машин скорой помощи

Новые машины получили медцентры и больницы Александро-Невского, Касимовского, Клепиковского, Кораблинского, Милославского, Михайловского, Сапожковского, Сараевского, Сасовского, Старожиловского, Пронского, Чучковского, Шиловского и Шацкого районов.

В четверг, 1 декабря, губернатор Павел Малков вручил ключи от машин представителям лечебных учреждений региона. В мероприятии также принял участие глава рязанского минздрава Александр Пшенников.

Малков отметил, что это автомобили повышенной проходимости для реанимационных бригад и служб скорой помощи. Они оснащены современным медицинским оборудованием и системой ГЛОНАСС. Новые машины получили медцентры и больницы Александро-Невского, Касимовского, Клепиковского, Кораблинского, Милославского, Михайловского, Сапожковского, Сараевского, Сасовского, Старожиловского, Пронского, Чучковского, Шиловского и Шацкого районов.

По словам главы региона, развитие скорой медпомощи — один из приоритетов укрепления здравоохранения.

«В регионе создается единая диспетчерская служба. Она будет работать по всему региону. Это позволит эффективнее выстраивать маршрутизацию, сократить сроки прибытия бригад к пациентам. Мы продолжим обновлять автопарк медицинских учреждений, в том числе и рязанской городской станции», — сказал Малков.