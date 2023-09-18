ФАС обязала российских операторов отменить плату за раздачу интернета со смартфонов

Федеральная антимонопольная служба России обязала МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 отменить плату за раздачу интернет-трафика. Об этом сообщает «RT на русском» со ссылкой на ведомство.

Установлено, что компании навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств.

Напомним, ранее ФАС заявляла, что проверит законность введения платы за раздачу интернета со смартфонов.