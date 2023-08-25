ФАС проверит законность введения платы за раздачу интернета со смартфонов
ФАС проверит законность введения платы за раздачу интернета со смартфонов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в антимонопольной службе.
По данным издания, в ФАС начали жаловаться абоненты на платную раздачу интернета со смартфонов. В связи с этим антимонопольная служба направила операторам запросы, чтобы установить все обстоятельства и детали.
В настоящее время ФАС анализирует полученную информацию и, если выявит нарушения антимонопольного законодательства, «примет меры реагирования».
Напомним, в мае МТС и «Билайн» ввели дополнительную плату за раздачу интернета со смартфона. Стоимость услуги составляет 49 рублей в день.