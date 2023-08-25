ФАС проверит законность введения платы за раздачу интернета со смартфонов

ФАС проверит законность введения платы за раздачу интернета со смартфонов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в антимонопольной службе.

По данным издания, в ФАС начали жаловаться абоненты на платную раздачу интернета со смартфонов. В связи с этим антимонопольная служба направила операторам запросы, чтобы установить все обстоятельства и детали.

В настоящее время ФАС анализирует полученную информацию и, если выявит нарушения антимонопольного законодательства, «примет меры реагирования».

Напомним, в мае МТС и «Билайн» ввели дополнительную плату за раздачу интернета со смартфона. Стоимость услуги составляет 49 рублей в день.