Лавров: Россия намерена развивать сотрудничество с КНДР, несмотря на санкции

Сергей Лавров заявил, что Россия намерена развивать сотрудничество с КНДР, несмотря на санкции. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

«Мы санкции против Северной Кореи не объявляли, объявил Совет Безопасности. Поэтому обращайтесь в Совет Безопасности, а мы будем развивать с КНДР равноправное справедливое взаимодействие», — отметил Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что США управляют войной на Украине.