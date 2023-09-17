Лавров: США управляют войной на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что войной на Украине управляют США. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

«Происходит то, что Украину долгие годы готовили, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. Что бы они не говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников — они ведут против нас войну», — сказал политик. Так он прокомментировал возможное решение США поставить Киеву еще более дальнобойные ракеты.