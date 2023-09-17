Хинштейн призвал создать в России полноценную замену YouTube

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что в России нужно создать полноценную замену YouTube, а потом думать о блокировке.

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн призвал создать в России полноценную замену YouTube. Об этом сообщило РИА Новости.

«На сегодняшний день, надо говорить честно, адекватной и полноценной замены YouTube у российских аналогов, к сожалению, пока нет. Слово „пока“ здесь ключевое», — приводит агентство слова Хинштейна.

Он отметил, что сначала нужно решить проблему создания аналога YouTube перед его возможной блокировкой, иначе «заложниками станут пользователи».

По мнению Хинштейна, YouTube, как и в целом корпорация Google, занимает достаточно «субъективную и политически мотивированную позицию» по отношению к России.

Ранее в Госдуме заявили, что пока не могут заблокировать YouTube по техническим причинам.