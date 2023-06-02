В Госдуме заявили, что пока не могут заблокировать YouTube по техническим причинам

В Госдуме заявили, что пока не могут заблокировать YouTube по техническим причинам. Об этом в пятницу, 2 июня, пишет Telegram-канал «RT на русском».

«YouTube враждебен России, но он пока не имеет альтернатив, а заблокировать его нельзя по техническим причинам», — отметил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Он отметил, что Google годами встраивался в российскую цифровую инфраструктуру и построил целую сеть по доставке цифрового контента по всей стране.