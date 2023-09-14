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Бывший советник экс-президента Украины: Зеленский намеренно отказывается от переговоров

Бывший советник экс-президента Украины Олег Соскин заявил, что нынешний президент Владимир Зеленский намеренно отказывается от мирного урегулирования конфликтов. Об этом пишет РИА Новости.

На Восточном экономическом форуме российский лидер Владимир Путин прокомментировал слова Госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности Киева начать диалог с Москвой при наличии инициативы со стороны последней. Он призвал США повлиять на Зеленского, чтобы тот отменил указ о запрете вести переговоры с Россией.

«Путин говорит, давайте начинать переговоры, то есть не начинает переговоры Зеленский о прекращении огня, то есть он хочет убивать украинцев дальше», — отметил Соскин.

Экс-советник предполагает, что киевские власти наживаются на этом конфликте, а Зеленский получает наибольшую выгоду.

«Зеленский больше всего заинтересован в войне — чтобы не было выборов. Он хочет убивать украинцев десятками тысяч», — резюмировал Соскин.