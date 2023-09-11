Блинкен: Украина готова к переговорам с Россией, если с такой инициативой выступит Москва

Госсекретарь США Энтони Блинкен предполагает, что Украина готова к переговорам, если Россия выступит с такой инициативой. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на телеканал АВС.

Блинкен во время визита в Киев увидел серьезный настрой на продолжение работы по возвращению территорий. Он подчеркивает, что как именно все закончится и где будут проходить границы — предстоит решать украинцам.

«Что касается переговоров, то для танго нужны двое. Пока мы не видели никаких признаков интереса к дипломатии со стороны президента РФ Владимира Путина. Если же он проявит такой интерес, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, и мы будем сразу за ними», — заявил госсекретарь.

Он заявил, что все хотят, чтобы военные действия закончились, однако это должно произойти на справедливых условиях, отражающих суверенитет и целостность территорий Украины.

Напомним, что официально переговоры между странами были прекращены в мае 2022 года. В октябре Зеленский подписал указ, который исключает возможность вести переговоры с президентом России, пока им является Путин.