Иркутский театр кукол показал «Последний срок» в Рязани

В понедельник, 11 сентября, Иркутский театр кукол с детским названием «Аистенок» показал на «Рязанских смотринах» очередной взрослый спектакль. Ранее на фестиваль сибиряки привозили «Бетховен. Разговорные тетради», «Утиную охоту», а на этот раз — «Последний срок» Валентина Распутина.

Режиссер Игорь Казаков показывает историю семьи, которая собирается вновь вместе в родном доме только из-за приближающейся смерти матери Анны.

Сначала они с радостью проводят разговоры за столом на тему: «а помните в детстве…», но со временем мать начинает поправляться, а между родными разгораться конфликты и споры.

Основная кукла на сцене — умирающая мать, которая сделана в полный рост. Еще несколько — внучка Нинка, соседка Мирониха и «подруга-смерть». Как оказывается — это самые близкие люди Анны, так как общение с ними не приводит к ругани и выяснению отношений. Режиссер показывает «кукольных» персонажей более человечными, чем детей главной героини, которых играют люди.

В спектакле гармонично передается деревенский быт: старая изба с лестницей, ведущей на чердак; пьющие мужики; будящие по утрам петухи и, безусловно, язык общения местных жителей (диалог Миронихи и Анны просто украшение постановки).

Ностальгия, слезы и смех не покидают на протяжении всего просмотра.

Звоните и чаще гостите у родителей, пока не поздно…