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12:20, 17 сентября 2019 158
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Иркутский театр кукол «Аистенок» показал в Рязани «Утиную охоту»

Иркутский театр кукол «Аистенок» показал в Рязани «Утиную охоту»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Иркутский театр кукол «Аистенок» показал в Рязани «Сны Зилова». В понедельник, 16 сентября, на фестивале «Рязанские смотрины» показали пьесу «Утиная охота» Александра Вампилова.

Главного персонажа Зилова сыграл Роман Бучек, он единственный человек в спектакле, остальные герои — куклы. Таким образом режиссер Борис Константинов показывает, что его друзья, коллеги, женщины — игрушечные люди и ему в этом «маленьком мире» неинтересно. Он похолодел к жене, поссорился с любовницей, обманывает начальника, оскорбляет друзей, постоянно пьет и ждет свой отпуск в сентября, когда отправится на охоту.

Однако Зилов, сам того не желая, приспосабливается к маленькому миру: дарит игрушечные цветы, расплачивается мизерными деньгами, сидит за одним столом с куклами.

Произведение длится около 140 минут, поэтому в нем мало отклонений от оригинала пьесы. Декорации меняются под динамичную живую музыку: кукловоды на время превращаются в строительную бригаду, которая с помощью плиты в виде буквы «Б» легко превращает квартиру Зилова в ресторан или ЦБТИ, где работает главный персонаж.

В качестве символов в спектакле выделяются заглавные буквы имен женщин, которые выносятся оказываются на сцене вместе с куклой; гигантские утки, которые во сне охотятся на Зилова; трусы главного персонажа с маленькими уточками; расставание героя с женой в холодильнике и т. д. Спектакль сопровождается живой музыкой и песнями из 80-х.

Стоит отметить игру Романа Бучека, который идеально вписался в роль Зилова: он холоден с женой, выслуживается перед начальником, заигрывает со студенткой, в нужные моменты взрывается в эмоциях и даже играет на гитаре.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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