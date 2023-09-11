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На строительство рязанского Южного обхода Рязани выделили 33,6 миллиардов рублей

На строительство и реконструкцию рязанского Южного обхода потратят 33,6 миллиардов рублей. Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок.

Федеральное управление автомобильных дорог «Поволжуправтодор» выделило 33 млрд 689 млн 345 тысяч 520 рублей. Подрядчик проведет подготовительные, земляные, свайные, пусконаладочные работы, инженерную подготовку территории, монтаж технологического оборудования, обустроит фундаменты и основания, наружные электрические сети и линии связи, наружные сети канализации и водоснабжения, газоснабжения, дорожное покрытие, трубопроводы, переходы сетей и трубопроводов через естественные и искусственные препятствия, возведет искусственные сооружения и несущие конструкции. А также благоустроит территорию.

Кроме того, ремонт проведут на путепроводе через ЖД Рязань-Мичуринск-Уральский, на мостах через руки Шумка и Павловка и озеро Синец. Строительные работы проведут также в районе СНТ «Садовод-3» и «Коммунальник», поселков Храпово и Божатково.

Работы планируется начать 10 января 2025 года и завершить 5 декабря 2028.

Напомним, для строительства Южного обхода выделяли 149 млн рублей на проведение археологических работ. Ранее стало известно, что строительно-монтажные работы начнутся в 2025 году и завершаться в 2028. На эти нужды планировали выделить 24,9 миллиарда рублей. Протяженность обхода составит 24,5 километра. На всем протяжении дороги установят осевое барьерное ограждение и искусственное освещение.