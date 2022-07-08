Росавтодор опубликовал уточненную схему Южного обхода в Рязани

Дорога будет иметь четыре полосы движения, одну эстакаду, 14 мостов и путепроводов, три транспортные развязки, три пешеходный перехода и четыре сельхозпереезда.

Росавтодор опубликовал уточненную схему Южного обхода в Рязани. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщила «КП Рязань».

Согласно схеме, Южный обход с одной стороны соединят с нынешним направлением трассы М-5 «Урал» около деревни Протасово, а с другой — около поселка Храпово. В московском направлении дорога пройдет через садоводческое товарищество «Коммунальщик». Уточняется, что после выделения средств, правительство выкупит 348 зарезервированных участков и земель.

Дорога будет иметь четыре полосы движения, одну эстакаду, 14 мостов и путепроводов, три транспортные развязки, три пешеходный перехода и четыре сельхозпереезда.

По данным федерального дорожного агентства, строительно-монтажные работы начнутся в 2025 году и только в 2028 завершится. На эти нужды планируют выделить 24,9 миллиарда рублей. Протяженность обхода составит 24,5 километра. На всем протяжении дороги установят осевое барьерное ограждение и искусственное освещение.

Фото «КП Рязань»