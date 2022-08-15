В Рязани для строительства Южного обхода требуется проведение археологических работ за 149 млн рублей

Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

В Рязани для строительства Южного обхода требуется проведение спасательных археологических работ за 149 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Федеральное управление автомобильных дорог выделило 149 млн 179 тысяч 370 рублей. Подрядчик проведет спасательные археологические полевые работы на выявленных объектах археологического наследия:

— «Храпово. 2. Поселение, некрополь»,

— «Божатково VII селище»,

— «Дубровка. 1. Поселение»,

— «Затишье. 5. Поселение»,

— «Трубниково. 4. Поселение»,

— «Протасово. 2. Стоянка».

Археологические работы потребуются с целью сохранения объекта культурного наследия и освобождения территории для проведения дальнейших земляных и строительных работ в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкция Южного обхода».

Напомним, что строительно-монтажные работы начнутся в 2025 году и только в 2028 завершатся. На эти нужды планируют выделить 24,9 миллиарда рублей. Протяженность обхода составит 24,5 километра. На всем протяжении дороги установят осевое барьерное ограждение и искусственное освещение.