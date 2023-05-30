Зеленский заявил, что Путин не желал разговаривать с ним по телефону два года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин «избегал разговаривать» с ним по телефону почти два года. Об этом пишет « Коммерсант » со ссылкой на южнокорейскую газету «Чосон ильбо».

Зеленский добавляет, что ему было бы сложно сейчас разговаривать с Путиным до вывода российских войск с международно признанных территорий Украины.

К тому же, Путину нечего сказать президенту соседней страны, считает Зеленский.

Журналисты напоминают, что официально переговоры между странами были прекращены в мае 2022 года. В октябре Зеленский подписал указ, который исключает возможность вести переговоры с президентом России, пока им является Путин.