Рядом с Крымом сбили восемь украинских беспилотников

Рядом с Крымом в ночь на воскресенье, 10 сентября, сбили восемь украинских беспилотников самолетного типа.

Рядом с Крымом в ночь на воскресенье, 10 сентября, сбили восемь украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря вблизи побережья Республики Крым», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в субботу, 9 сентября, в Крыму сбили три беспилотника. Позже в Минобороны заявили об уничтожении трех катеров ВСУ у острова Змеиный.