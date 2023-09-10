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Минобороны: российская авиация уничтожила три катера ВСУ у острова Змеиный
Самолеты морской авиации Черноморского флота России в ночь на воскресенье, 10 сентября, уничтожили три катера ВСУ у острова Змеиный.

Самолеты морской авиации Черноморского флота России в ночь на воскресенье, 10 сентября, уничтожили три катера ВСУ у острова Змеиный. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

По словам ведомства, в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили три катера американского производства Willard Sea Force с десантными группами ВС Украины, следовавшие в направлении Крыма.

Напомним, что в субботу, 9 сентября, в Крыму сбили три беспилотника.