В Крыму сбили три беспилотника

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил о трех сбитых беспилотниках. С разницей примерно в час в субботу, 9 сентября, в его Telegram-канале появились сообщения об уничтоженных БПЛА.

«В северо-западном районе Крыма силами ПВО сбит вражеский БПЛА. Прошу сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации».

«Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма. Прошу доверять только официальным источникам информации».

Подробностей Аксенов не привел.