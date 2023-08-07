В Рязани запустят новый маршрут № 27

В Рязани с 1 сентября будет курсировать новый автобусный маршрут № 27 «поселок Недостоево — ДПР-5». Об этом сообщается на сайте мэрии.

Автобусы поедут через микрорайон Приокский и центр города. Всего их будет восемь (два большого класса и шесть среднего). Отмечается, что два автобуса будут заезжать в микрорайон Ворошиловка.

«Новый маршрут вводится для улучшения транспортного обслуживания жителей Недостоево, Приокского и Ворошиловки, а также для повышения транспортной доступности учреждений социальной сферы. Расписание движения согласовано с расписанием работы школ, также соответствующие информационные таблички будут размещены на разворотном круге в поселке Ворошиловка», — сообщают в мэрии.

Обслуживать автобусы будут МУП «УРТ».

В мэрии отмечают, что в связи с открытием маршрута № 27 закроют маршрут № 45М2.