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В Рязани закроют маршрут № 45М2

Власти Рязани решили закрыть маршрут № 45М2. Об этом сообщается 7 августа на сайте мэрии.

Маршрут № 45М2 был коммерческим. По заявлениям пресс-службы мэрии, к ним обращались люди с просьбой сделать его муниципальным.

«На прошлого коммерческого перевозчика поступало много жалоб. Жителям необходимы регулярные транспортные перевозки, которые пока обеспечивает только МУП «УРТ», — написано на сайте мэрии.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в Рязани появится маршрут № 27.