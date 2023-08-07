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Рязанская мэрия: переполненные маршрутки № 46 связаны с новоселами в Семчино и Олимпийском городке

Рязанская мэрия сообщила редакции РЗН. инфо, что переполненные маршрутки № 46 связаны с вводом новых домов в Семчино и Олимпийском городке.

В администрации отметили, что обслуживает маршрут № 46 28 автобусов малого класса, которые ездят точно по графику, в том числе в вечернее время.

«Маршрут № 46 был установлен в январе 2020 года для обслуживания жителей активно застраивающихся многоквартирными жилыми домами микрорайонов Семчино и Олимпийский городок. В настоящее время маршрут с трудом справляется с пассажиропотоком в связи с вводом новых жилых домов в этих районах», — говорится в ответе.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент прорабатывается вопрос о замене автобусов с малого на средний класс для увеличения количества провоза рязанцев.

Кроме того, в мэрии добавили, что количество других маршруток, проезжающих через центр на Московский, №№ 50, 53, 58, 66, 73, 75 и 90 не сокращалось. Маршруты №№ 90 и 58 перешли на автобусы среднего класса, а № 50 направил предложение на увеличение количества автобусов среднего класса на три единицы.

Напомним, рязанцы жаловались на переполненные 46 маршрутки и невозможность добраться в сторону Канищево из-за сокращения количества всех маршруток.