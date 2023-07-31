Рязанцы пожаловались на переполненные маршрутки № 46

В Рязани жители недовольны количеством общественного транспорта на маршруте № 46. Об этом сообщается в Telegram-канале «Рязань».

Очевидцы запечатлели переполненный микроавтобус. Они утверждают, что в Канищево, Семчино и Недостоево уехать очень проблематично.

«Куда смотрят чиновники? Люди, чтобы добраться до дома едут на ступенях с внешней стороны маршрутки. В воскресенье в сторону Канищево, Семчино, Недостоево не добраться. Маршрутки сокращают и сокращают», — негодуют рязанцы.