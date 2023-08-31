В Рязани осудят подозреваемых в убийстве двух таксистов

В Рязани осудят двух фигурантов дела об убийстве таксистов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Жителя поселка Авангард осудят за совершение разбоя, убийство двух человек, сопряженное с разбоем, и похищение паспорта. Второго фигуранта дела обвиняют в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжких преступлений.

Следствие установило, что в июне 2022 года 24-летнего обвиняемого уволили с основной работы. Он нападать на частных извозчиков. 14 июня 2022 года на вокзале «Рязань-2» он подошел к водителю и попросил его отвезти до села Ильино Путятинского района. Они прибыли к песчаному карьеру в Чучковском районе. Там 74-летнего водителя убили. Мужчина похитил автомобиль и 55 тысяч рублей.

Через два дня схожим образом обвиняемый убил 32-летнего таксиста. У него, кроме автомобиля, похитили личные вещи, документы и 6 000 рублей.

Вечером 17 июня 2022 года обвиняемый встретился со знакомым, жителем поселка Авангард. Злоумышленник передал ему портфель с документами на автомобиль, который подельник спрятал на территории одного из домовладений. После, чтобы избавиться от улик, они сожгли личные документы второго погибшего.

Преступников задержали и заключили под стражу. Дело рассмотрит Рязанский областной суд.