Польша переместила боевые вертолеты на границу с Беларусью

Власти Польши продолжают усиливать границу с Беларусью из-за нахождения в стране бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает Telegram-канал «РИА Новости».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что вагнеровцы могут переодеваться в нелегальных мигрантов и проникать в Польшу для совершения диверсий. В связи с этим Польша продолжает наращивать группировку войск на границе, «чтобы сдержать агрессора», сообщил министр обороны Антоний Мацеревич.

2 августа Варшава передислоцировала боевые вертолеты на границу с Беларусью. В польском генштабе заявили, что пилоты готовы без колебаний применить оружие.

Ранее Польша заявляла об обстреле ее военных со стороны Беларуси и приближении к ее границе более 100 бойцов ЧВК «Вагнер». Позже стало известно о польских снайперах, которые прибыли к границе с соседями.