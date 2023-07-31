Польша разместила снайперов на границе с Беларусью

Власти Польши приняли решение разместить снайперов на границе с Беларусью. Об этом 31 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter Генерального командования ВС Польши.

Командование опубликовало фотографии солдат со снайперским оружием на фоне заграждения на польско-белорусской границе.

«Вечерняя прогулка на свежем воздухе — для здоровья. Снайперы — мастера разведки, навигации, работы с оружием. Для них характерны уверенность в себе, терпение», — гласит подпись к фото.

Уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин написал в своем Twitter, что на границе по-прежнему опасно. Польские патрули подвергаются нападениям со стороны иностранцев.

Ранее Польша заявляла об обстреле ее пограничников со стороны Беларуси. Позже стало известно о десятках бойцах ЧВК «Вагнер», выдвинувшихся к границе с Польшей.