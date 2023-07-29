Премьер-министр Польши: более 100 вагнеровцев выдвинулись к границе Польши

Более 100 бойцов ЧВК «Вагнер» выдвинулись к границе Беларуси и Польши. Об этом сообщает «
"У нас есть информация о том, что более 100 наемников группы «Вагнера» двинулись в сторону Сувалкского коридора. Это, безусловно, шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию", — цитируют журналисты премьера-министра Польши Матеуша Моравецкого.
Чиновник предположил, что наемники могут маскироваться под белорусских пограничников для того, чтобы помогать проникать в Польшу нелегальным мигрантам.
Кроме этого, Варшава обеспокоена тем, что сами бойцы могут выдать себя за мигрантов и проникнуть в Польшу.
СМИ напоминает, что ранее Моравецкий сообщил о 16 тысячах нелегальных мигрантов, которые в течении 2023 года пытались попасть в Польшу из Беларуси. В середине июня Польша заявила об обстреле пограничников со стороны Белоруси.