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В Брянской и Курской областях сбили два украинских беспилотника
Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Брянской и Курской областями. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщили в Минобороны.

Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Брянской и Курской областями. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщили в Минобороны.

Попытки атак с применением БПЛА самолетного типа произошли в ночные и утренние часы. Дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили в полете два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей, пояснили в Минобороны.

Напомним, накануне украинские дроны сбили в Белгородской и Брянской областях, а также в Подмосковье.