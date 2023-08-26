На подлете к Москве сбили украинский беспилотник
В ночь на субботу, 26 августа, ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожили беспилотник. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
В ночь на субботу, 26 августа, ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожили беспилотник. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По данным Минобороны России, «около 3:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области».
Беспилотник сбили над территорией Истринского района. Аэропорты Домодедово и Внуково ночью ограничивали полеты примерно на час, сейчас они работают в штатном режиме, сообщает