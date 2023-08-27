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Сооснователь «Яндекса» Волож попросил Евросоюз снять с него санкции
Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож направил в Евросоюз запрос об исключении из санкционных списков, пишет Financial Times. Он объясняет это тем, что оборвал все связи с Россией.

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож направил в Евросоюз запрос об исключении из санкционных списков, пишет Financial Times. Он объясняет это тем, что оборвал все связи с Россией.

Источники рассказали изданию, что Волож надеется убедить ЕС не продлевать санкции после 15 сентября. Однако пока ни один из членов Евросоюза не поднимал вопрос об исключении предпринимателя из черного списка.

В статье сообщается, что из бизнесменов смог добиться отмены западных санкций лишь Олег Тиньков, выступивший с критикой спецоперации.

Напомним, в начале августа представители Воложа распространили его заявление, в котором он выразил несогласие с проведением СВО и отметил, что с 2014 года не живет в России, а его история с «Яндексом» завершена.

Несколько лет назад в «Яндексе» объяснили, зачем основатель и один из совладельцев компании Аркадий Волож получил мальтийское гражданство.