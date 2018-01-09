Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:34, 9 января 2018 180
 0    0

«Яндекс» объяснил мальтийский паспорт своего основателя

«Яндекс» объяснил мальтийский паспорт своего основателя

В «Яндексе» объяснили, зачем основатель и один из совладельцев компании Аркадий Волож получил мальтийское гражданство. В пресс-службе компании рассказали, что паспорт островного государства нужен бизнесмену для заграничных поездок, передает «РБК».

«Аркадий Волож много путешествует по делам компании, наличие европейского паспорта позволяет совершать поездки в безвизовом режиме. Как и прежде, он остается российским гражданином и выполняет все требования законодательства России», — ответил представитель «Яндекса»

Паспорт Мальты россиянин получил при помощи программы «Гражданство в обмен на инвестиции». Чтобы стать гражданином этой страны, необходимо вложить в ее экономику около 880 тысяч евро без учета комиссий и сборов.

Мальтийский паспорт дает право на безвизовый въезд в большинство стран мира. При этом его обладатель не обязан реально проживать на Мальте.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
22:34, 9 января 2018
«Яндекс» объяснил мальтийский паспорт своего основателя
18:06, 9 января 2018
В Тинькофф банке прокомментировали сбой в работе
12:44, 9 января 2018
В Рязани подешевела аренда жилья
12:41, 9 января 2018
В работе приложения Тинькофф банка произошел сбой
13:36, 30 декабря 2017
Физлица смогут удаленно открывать банковские счета
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Большое событие для большой семьи. В парк-отеле «Фестиваль» прошла социальная елка

Большое событие для большой семьи. В парк-отеле «Фестиваль» прошла социальная елка

В самый разгар новогодних каникул в парк-отеле «Фестиваль» состоялась социальная елка для детей из многодетных семей и детей, которые находятся под опекой.

Популярное
Комментируемое
Новое
20:11, 6 января 2018 22 831
В ГИБДД прокомментировали аварию с маршруткой в центре Рязани. Фото и видео 6
11:53, 8 января 2018 22 271
Мороз и солнце. Прогноз погоды на первую рабочую неделю 2018 года
11:26, 2 января 2018 19 654
В 2018 году в России ожидается аномальный март 2
17:55, 4 января 2018 19 176
Под Рязанью покончил жизнь самоубийством бывший директор мясокомбината «Кортлав»
11:25, 8 января 2018 18 198
Генпрокуратура назвала самое распространенное преступление 2017 года
Все новости
Форум