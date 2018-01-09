«Яндекс» объяснил мальтийский паспорт своего основателя

В «Яндексе» объяснили, зачем основатель и один из совладельцев компании Аркадий Волож получил мальтийское гражданство. В пресс-службе компании рассказали, что паспорт островного государства нужен бизнесмену для заграничных поездок, передает «
«Аркадий Волож много путешествует по делам компании, наличие европейского паспорта позволяет совершать поездки в безвизовом режиме. Как и прежде, он остается российским гражданином и выполняет все требования законодательства России», — ответил представитель «Яндекса»
Паспорт Мальты россиянин получил при помощи программы «Гражданство в обмен на инвестиции». Чтобы стать гражданином этой страны, необходимо вложить в ее экономику около 880 тысяч евро без учета комиссий и сборов.
Мальтийский паспорт дает право на безвизовый въезд в большинство стран мира. При этом его обладатель не обязан реально проживать на Мальте.