Мобильные операторы ввели дополнительную плату за раздачу интернета с телефона

МТС и «Билайн» решили сделать платной раздачу интернета с телефона. Об этом сообщают «Ведомости».

Абоненты МТС начали получать сообщения о платной раздаче интернета на другие устройства с 4 мая. Стоимость услуги составит 49 рублей в сутки.

«Если вы захотите поделиться интернетом, то вы сможете подключить пакет 50 гигабайт за 49 рублей [на сутки — прим. ред.] и раздавать его на другие устройства», — говорится в сообщении оператора.

Отмечается, что эти условия будут действовать только у абонентов, которые имеют безлимитный интернет.

«Ведомости» подсчитали, что при ежедневной раздаче интернета доплата составит около 1500 рублей в месяц.

20 апреля аналогичные условия ввел «Билайн». Их стоимость — 99 рублей в месяц. Однако они будут действовать только для новых абонентов.

Эксперты отмечают, что такие решения связаны с поиском новых возможностей заработка в условиях «повышенной конкуренции и экономической ситуации».