Зеленский заявил, что Украина не причастна к крушению самолета Пригожина
Зеленский заявил, что Украина не причастна к крушению самолета Пригожина. Об этом пишет портал News.ru.
«Украина не имеет никакого отношения к гибели связанного с ЧВК „Вагнер“ бизнесмена Евгения Пригожина», — заявил Зеленский.
Напомним, самолет Евгения Пригожина упал 23 августа. Погибли 10 человек. В списке пассажиров числился Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин.
По предварительной версии, причиной крушения стал теракт. Взрывчатку, предположительно, спрятали под шасси.