Shot: взрывчатка на самолете Пригожина находилась в отсеке шасси

Взрывное устройство на самолете Пригожина было заложено в отсек шасси. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, именно в районе шасси и произошел взрыв в небе — в результате оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за этого самолет стал резко набирать высоту, а затем начал падать. Предположительно, от взрывной разгерметизации все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание, поэтому пилоты не смогли доложить о ЧП.

Источник канала считает, что именно из-за подрыва в небе хвостовая часть самолета упала в пяти километрах от фюзеляжа.

Отмечается, что сейчас версия с взрывным устройством в шасси проверяется правоохранительными органами. В Шереметьево введено особое распоряжение — все сотрудники службы безопасности выведены на работу, вызваны с выходных и отпусков.

Напомним, самолет Евгения Пригожина разбился в среду в Тверской области. Погибли 10 человек. Владимир Рогов сообщил, что Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин погибли.