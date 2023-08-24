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Как рязанский ЦПКиО подготовили ко Дню города
Редакция РЗН. Инфо проверила, насколько парк готов принять гостей.

В выходные, 25-27 августа в Рязани отметят День города. Одной из площадок, где проведут мероприятия, станет Центральный парк. В выходные здесь пройдет музыкальный фестиваль КВН «Поющий Косопуз» и фестиваль «Движение», хедлайнером которого станет группа «Ария». Редакция РЗН. Инфо проверила, насколько парк готов принять гостей.

Центральную часть парка привели в порядок: покосили траву, покрасили лавочки, в том числе и покосившиеся.

Сидеть на большей части скамеек небезопасно, они шатаются и не закреплены.

Некоторые так и лежат на дорожках перевернутые.

Ко Дню города убрали только центральные дорожки: в глубине парка валяется пожухлая листва, сухие ветки, газон зарос бурьяном в человеческий рост.

Старые сараи также оставили. Похожую картину наблюдают жители Дашково-Песочни, которые больше года просят найти хозяина заброшенной бытовки и вывезти сооружение, которое пугает школьников и родителей.

Специалисты управления благоустройства вырубили часть сухих деревьев в ЦПКиО, распилили их и сложили на газон за клумбой.

Видно, что на набережной тоже готовились ко Дню города — часть забора покрасили в розовый.

Явно не все предприниматели, работающие в парке, «пережили» скандал с мэрией. Точек питания в ЦПКиО стало меньше.

Возможно, рабочие сумеют за оставшиеся сутки до Дня города вывезти спиленные деревья и закрепить скамейки.

Как парк будет выглядеть сразу после праздника, если для минимальной подготовки ко Дню города управлению благоустройства не хватило целого лета, вопрос риторический.