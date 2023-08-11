Рязанская мэрия опубликовала праздничную программу на День города

Мероприятие пройдет с 25 по 27 августа.

В Рязани с 25 по 27 августа пройдет празднование 928-й годовщины со дня основания города. Пресс-служба мэрии опубликовала программу мероприятия.

В пятницу, 25 августа, организуют гастрономический фестиваль «Рязанское гостеприимство», фестиваль уличных музыкантов «Подбелка», а в Зеленом театре ЦПКиО пройдет музыкальный фестиваль КВН «Поющий Косопуз», специальный гость — чемпион высшей лиги КВН 2022 года команда «Доктор Хаус».

В субботу, 26 августа, в течение дня пройдут: спортивный марафон в Лесопарке, детский день города «Азбука Рязани», праздничные и развлекательные программы в районах, музыкальный фестиваль «Движение», хедлайнером которого станет группа «Ария».

В воскресенье, 27 августа, жители и гости города смогут принять участие в Фестивале креативных индустрий и в вечернем концерте, где выступят лучшие солисты и коллективы региона и приглашенные звезды эстрады.

Возрастное ограничение 0+