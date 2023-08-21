В полиции подтвердили кражу 20 тонн нефтепродуктов с рязанского нефтезавода

В полиции подтвердили кражу 20 тонн нефтепродуктов с рязанского нефтезавода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Оперативники УЭБиПК УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России и регионального УФСБ, а также при силовой поддержке спецназа областного управления Росгвардии задержали группу из 8 рязанцев, причастных к хищению 20 тонн нефтяного растворителя стоимостью свыше 2 миллионов рублей.

Полицейские установили, что работники нефтезавода и руководители одной из крупных фирм, предоставляющих услуги по перевозке грузов, договорились о хищении дорогостоящей маслянистой жидкости и распределили между собой роли по ее краже, транспортировке и сбыту. Дорогостоящий нефрас вывозился с территории завода в автоцистернах по фальшивым документам.

Во время задержания участников организованной группы были остановлены два бензовоза с похищенными нефтепродуктами. Во время обысков офисов и мест жительства задержанных сотрудники полиции изъяли документы и предметы, подтверждающие их противоправную деятельность.

На участников группы возбудили уголовное дело. Одному фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование.

Отмечается, что региональная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.

«Служба безопасности РНПК уделяет особое внимание предупреждению противоправных действий и укреплению системного взаимодействия с правоохранительными органами в целях соблюдения законности и правопорядка», — заявили в рязанском нефтезаводе.

Напомним, ранее о краже с нефтезавода сообщили в Telegram-канале.