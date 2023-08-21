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Baza: на рязанском нефтезаводе украли почти 20 тонн нефтепродуктов

На рязанском нефтезаводе украли почти 20 тонн нефтепродуктов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Нефтепродукты начали пропадать в июле. Суммарно воры украли 19,8 тонны нефтяного растворителя стоимостью более двух миллионов рублей. На дело обратили внимание сотрудники ФСБ и Управления экономической безопасности МВД.

Позже выяснилось, что кражу организовали шестеро сотрудников «Рязанской нефтеперерабатывающей компании», а помогали им двое безработных мужчин. Одного из них посадили под домашний арест, другим фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело о краже.