Жители разрушенного дома на Пушкина должны до понедельника выехать из квартир

В четверг, 10 августа, у частично разрушенного дома № 47 корпус 2 на улице Пушкина состоялась встреча жителей с замами начальников управления капстроительства и ЖКХ, и подрядчиком по вопросу восстановления здания. На ней жителям раздали акты о передаче помещений под ремонт и попросили за выходные собрать вещи.

Директор компании ООО «Кремль» Владимир Подколзин, который будет выполнять восстановительные работы, рассказал, что они укрепят фундамент, восстановят и утеплят стены, проведут отделочные работы, положат новые инженерные коммуникации, заменят раковины, ванны и металлические двери. Как отметил Подколзин, панируется потратить на ремонт 32 миллиона рублей.

Кроме того, замы начальников управления капстроительства и ЖКХ отметили, что на время работ их сотрудники помогут перевезти имущество в помещения для временного хранения.

На вопрос жителей, когда начнутся работы, подрядчик ответил, что как только администрация передаст документы.

Напомним, в двухэтажке произошел взрыв газа, в результате чего здание частично обрушилось. На встрече жителей дома с главой рязанского следкома Владимиром Никешкиным стало известно, что частично обрушенный дом признали аварийным и непригодным для жилья. Однако позже сообщалось, что мэрия не отказалась от планов восстановить здание.