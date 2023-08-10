Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
28°
Сбт, 12
26°
Вск, 13
25°
ЦБ USD 97.28 -0.12 11/08
ЦБ EUR 107.16 0.27 11/08
Нал. USD 94.5 / 96.68 10/08 18:19
Нал. EUR 94.5 / 96.68 10/08 18:19
Новости
Итоги года New
Публикации
OMODA, KAIYI, CHANGAN: эффектные новинки от китайских автопроизводител...
Обзор трех марок популярных китайских брендов.
Вчера 10:27
992
Неутешительный диагноз. Почему в Рязани хронически не хватает поликлин...
Во многих микрорайонах города спрос на медицинскую помо...
3 августа 15:35
5 478
Народная любовь. Почему россияне из всех китайских машин покупают чаще...
Сейчас в России представлено более 20 автомобильных бре...
28 июля 12:47
12 512
Жатки Ростсельмаш — бережная уборка без потерь
При выборе зернового адаптера сельхозпроизводителей инт...
28 июля 13:55
10 003
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Жители разрушенного дома на Пушкина должны до понедельника выехать из квартир

В четверг, 10 августа, у частично разрушенного дома № 47 корпус 2 на улице Пушкина состоялась встреча жителей с замами начальников управления капстроительства и ЖКХ, и подрядчиком по вопросу восстановления здания. На ней жителям раздали акты о передаче помещений под ремонт и попросили за выходные собрать вещи.

Директор компании ООО «Кремль» Владимир Подколзин, который будет выполнять восстановительные работы, рассказал, что они укрепят фундамент, восстановят и утеплят стены, проведут отделочные работы, положат новые инженерные коммуникации, заменят раковины, ванны и металлические двери. Как отметил Подколзин, панируется потратить на ремонт 32 миллиона рублей.

Кроме того, замы начальников управления капстроительства и ЖКХ отметили, что на время работ их сотрудники помогут перевезти имущество в помещения для временного хранения.

На вопрос жителей, когда начнутся работы, подрядчик ответил, что как только администрация передаст документы.

Напомним, в двухэтажке произошел взрыв газа, в результате чего здание частично обрушилось. На встрече жителей дома с главой рязанского следкома Владимиром Никешкиным стало известно, что частично обрушенный дом признали аварийным и непригодным для жилья. Однако позже сообщалось, что мэрия не отказалась от планов восстановить здание.