В соцсетях опубликовали видео горящей машины на улице Вокзальной
Припаркованную машину сначала тушили водитель и другие автолюбители из огнетушителей.
В соцсетях опубликовали видео горящей машины на улице Вокзальной. Ролик появился в Telegram-канале «Рязань Лайф».
Автор видео сообщила, что припаркованную машину сначала тушили водитель и другие автолюбители из огнетушителей. Однако их помощь не принесла результатов. Сотрудники МЧС, как рассказала автор видео, приехали быстро. Они справились с огнем, но машину спасти не удалось — под капотом все выгорело.
Ранее стало известно, что легковушка загорелась в субботу, 19 августа, около полудня.