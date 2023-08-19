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В соцсетях опубликовали видео горящей машины на улице Вокзальной
Припаркованную машину сначала тушили водитель и другие автолюбители из огнетушителей.

В соцсетях опубликовали видео горящей машины на улице Вокзальной. Ролик появился в Telegram-канале «Рязань Лайф».

Автор видео сообщила, что припаркованную машину сначала тушили водитель и другие автолюбители из огнетушителей. Однако их помощь не принесла результатов. Сотрудники МЧС, как рассказала автор видео, приехали быстро. Они справились с огнем, но машину спасти не удалось — под капотом все выгорело.

Ранее стало известно, что легковушка загорелась в субботу, 19 августа, около полудня.