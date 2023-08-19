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В Рязани загорелась иномарка

В Рязани загорелась иномарка. Об этом сообщило издание «КП-Рязань».

Инцидент произошел на улице Вокзальной около 12:00.

По предварительной информации, водитель ехал со стороны вокзала «Рязань-1». У автомобиля пошел дым из-под капота. Мужчина свернул с основной дороги и вызвал пожарных.

«Пожарные быстро приехали, но под капотом все выгорело. Дым черный, было видно с Первомайского проспекта, думал, дом горит. Никто не пострадал», — рассказал очевидец.

Инцидент прокомментировали в региональном ГУ МЧС. Информация о возгорании поступила в 12:04. Огонь ликвидировали в 12:20. Работали четыре человека, одна единица техники. Пострадавших нет.